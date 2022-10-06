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Лётчики Балтфлота в ходе учений отразили атаку противника в Калининградской области

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Истребители Су-27 соединения морской авиации Балтфлота в ходе плановых лётно-тактических учений отразили авиационный удар условного противника по объектам в Калининградской области.
Лётчики Балтфлота в ходе учений отразили атаку противника в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа на сайте Минобороны России.

Экипажи выполняли учебно-боевые задачи по противовоздушному прикрытию региона во всём диапазоне высот и скоростей.

Условного противника, атаковавшего наземные объекты, изображали бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-30СМ и Су-30СМ2 морской авиации Балтфлота.

В полётах было задействовано около 20 самолётов морской авиации флота.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что совместные российско-монгольские учения «Селенга-2022» прошли на полигоне «Ховд» в Монголии в августе.

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