В столичном метро курсируют 840 новейших вагонов
- АГН «Москва»
Они курсируют по Кольцевой и Калужско-Рижской линиям, а также по Большому кольцу, сообщает РИАМО.
Современные составы отличаются широкими дверными проёмами, переходами между вагонами, тихим салоном и достаточным количеством разъёмов для зарядки гаджетов.
В столице сформирован самый молодой парк вагонов метро в Европе, уточнил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.