В столичном метро курсируют 840 новейших вагонов

Инновационному поезду «Москва-2020» исполнилось два года. На сегодняшний день в столичном метро работают 840 таких вагонов.

Они курсируют по Кольцевой и Калужско-Рижской линиям, а также по Большому кольцу, сообщает РИАМО.

Современные составы отличаются широкими дверными проёмами, переходами между вагонами, тихим салоном и достаточным количеством разъёмов для зарядки гаджетов.

В столице сформирован самый молодой парк вагонов метро в Европе, уточнил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.