В России продажи смартфонов выросли в 1,5 раза в III квартале

В России продали около 7 млн смартфонов в период с июля по сентябрь, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн единиц товара.

Это следует из материалов «М.Видео-Эльдорадо», пишут «Известия».

О том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group. По предварительной оценке ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, в III квартале 2022 года в России было продано 6,5 млн смартфонов.

Также и в «Ситилинке» в июле-сентябре продажи смартфонов в штуках выросли почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.