В России продажи смартфонов выросли в 1,5 раза в III квартале
- РИА Новости
Это следует из материалов «М.Видео-Эльдорадо», пишут «Известия».
О том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group. По предварительной оценке ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, в III квартале 2022 года в России было продано 6,5 млн смартфонов.
Также и в «Ситилинке» в июле-сентябре продажи смартфонов в штуках выросли почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.