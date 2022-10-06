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В России продажи смартфонов выросли в 1,5 раза в III квартале

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В России продали около 7 млн смартфонов в период с июля по сентябрь, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн единиц товара.
В России продажи смартфонов выросли в 1,5 раза в III квартале
  • РИА Новости

Это следует из материалов «М.Видео-Эльдорадо», пишут «Известия».

О том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group. По предварительной оценке ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, в III квартале 2022 года в России было продано 6,5 млн смартфонов.

Также и в «Ситилинке» в июле-сентябре продажи смартфонов в штуках выросли почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.

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