Новый вид мошенничества с фейковыми сайтами сетей быстрого питания набирает обороты в России
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Как сообщили специалисты компании в разговоре с «Известиями», на некоторых из фейковых сайтов под предлогом участия в акции «Дарим пиццу за 1 рубль» посетителям предлагалось ответить на несложные вопросы, а потом ввести данные банковской карты и заплатить 1 рубль.
Но в результате со счёта жертвы списывали 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные банковской карты «утекали».
«По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — отметили в компании.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.