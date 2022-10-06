Новый вид мошенничества с фейковыми сайтами сетей быстрого питания набирает обороты в России

Эксперты компании по информационной безопасности Group-IB в сентябре выявили 100 фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания, где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу со скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, превышающие стоимость заказов.

Как сообщили специалисты компании в разговоре с «Известиями», на некоторых из фейковых сайтов под предлогом участия в акции «Дарим пиццу за 1 рубль» посетителям предлагалось ответить на несложные вопросы, а потом ввести данные банковской карты и заплатить 1 рубль.

Но в результате со счёта жертвы списывали 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные банковской карты «утекали».

«По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — отметили в компании.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.