Имиджмейкер Беликова высказалась об уходе H&M с российского рынка

Стилист-имиджмейкер, блогер Ольга Беликова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала информацию о том, что шведский ретейлер H&M скоро окончательно закроет свои магазины в России.

По её словам, несмотря на уход H&M, в России остаётся достойный масс-маркет.

«Сейчас носить бренды, которые ушли с российского рынка, уже не комильфо, многие поддерживают именно российского производителя. И я лично вижу огромный прирост покупателей и большой спрос, потому что люди перестали ходить по натоптанной дорожке, по этим брендам, их кругозор начал расширяться», — резюмировала эксперт.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.