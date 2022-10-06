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Специалист в сфере недвижимости Борзенкова рассказала о рисках срочной покупки жилья

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Руководитель офиса «Митино» управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Наталия Борзенкова рассказала, что при выходе на срочную сделку с недвижимостью высока вероятность упустить ряд важных факторов.
Специалист в сфере недвижимости Борзенкова рассказала о рисках срочной покупки жилья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Один из рисков — приобретение квартиры с зарегистрированными в ней людьми, сообщила эксперт в разговоре с Life.ru.

«Ведь есть вероятность столкнуться со сложностями снятия с регистрационного учёта бывшего собственника, может, и несовершеннолетнего в том числе. Так, отказника от приватизации, зарегистрированного в этой квартире, снять с регистрации нельзя даже через суд, потому что регистрация — это не возможность распоряжаться квартирой, но возможность в ней проживать на законных основаниях», — объяснила Борзенкова.

По её словам, самая большая ошибка — упустить юридические пороки приобретаемой недвижимости. В таких ситуациях покупатель рискует лишиться приобретённой жилплощади, отметила она.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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