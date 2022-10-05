Автоэксперт Гришин дал советы по подготовке машины к сезону холодов

Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин дал советы по подготовке машины к сезону холодов.

«Очевидные советы: поменять масло и вовремя переобуть автомобиль, заменить свечи, проверить состояние АКБ. Это элементарный набор, который должен сделать использование автомобиля зимой максимально беспроблемным», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, не стоит пренебрегать и антикоррозийной обработкой днища и арок, особенно в городах.

«Эффективность работы отопительного элемента зависит от салонного фильтра. Если он грязный, то создаст такое сопротивление «на входе» и в машине будет холодно», — добавил Гришин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.