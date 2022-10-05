Узнать больше

В Ассоциации компаний интернет-торговли назвали популярные продукты для доставки на дом

Короткая ссылка
Директор по связям с общественностью Ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина назвала популярные продукты для доставки на дом.
В Ассоциации компаний интернет-торговли назвали популярные продукты для доставки на дом
  • РИА Новости

«В эту декаду были дождливые дни, и количество доставок продуктов было близко к рекордному. Если мы с вами будем сравнивать сентябрь 2022 года с сентябрём 2021-го, мы однозначно увидим рост, точно не скажу, но он будет порядка 20—30%. Мы проводили анализ, что же заказывали люди в первом полугодии 2022 года», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, среди лидеров — яблоки, бананы, молоко, картофель и хлеб, а также товары длительного хранения, в том числе крупы и сахар.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить