В Ассоциации компаний интернет-торговли назвали популярные продукты для доставки на дом

Директор по связям с общественностью Ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина назвала популярные продукты для доставки на дом.

«В эту декаду были дождливые дни, и количество доставок продуктов было близко к рекордному. Если мы с вами будем сравнивать сентябрь 2022 года с сентябрём 2021-го, мы однозначно увидим рост, точно не скажу, но он будет порядка 20—30%. Мы проводили анализ, что же заказывали люди в первом полугодии 2022 года», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, среди лидеров — яблоки, бананы, молоко, картофель и хлеб, а также товары длительного хранения, в том числе крупы и сахар.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.