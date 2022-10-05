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Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод вырос на 10%

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Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод вырос на 10% с начала 2022 года. За январь — сентябрь обслужено 2,6 млн человек.
Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод вырос на 10%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«Благодаря государственному субсидированию региональных программ и внутренних перевозок из нашего аэропорта открываются новые маршруты и направления: например, осенью и зимой будут открыты рейсы в Ульяновск, Бугульму, Пермь и другие города», — заявил глава администрации города Вячеслав Сергиенко.

Как ожидается, к концу года пассажиропоток аэропорта приблизится к 4 млн человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что по итогам августа текущего года пассажиропоток аэропорта Калининграда — Храброво — увеличился на 3,7% и составил 526,7 тыс. человек.

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