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В Кировской области наградили двух жителей, спасших тонущего ребёнка

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В Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.
В Кировской области наградили двух жителей, спасших тонущего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Иван Кашадских и Наум Балыбердин получили ведомственные медали «За спасение погибающих на водах».

Инцидент произошёл в Кирове весной. У старого моста через Вятку под лёд провалился мальчик. Его заметил Кашадских. Он позвонил спасателям, после чего отправился помогать ребёнку. Вместе с Балыбердиным он вытащил мальчика на берег.

Ранее сообщалось, что жителя Томска Олима Акпарова наградили медалью МЧС России за спасение в июле 2021 года девочки из реки Томь в районе села Тахтамышева.

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