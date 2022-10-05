В Кировской области наградили двух жителей, спасших тонущего ребёнка

В Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Иван Кашадских и Наум Балыбердин получили ведомственные медали «За спасение погибающих на водах».

Инцидент произошёл в Кирове весной. У старого моста через Вятку под лёд провалился мальчик. Его заметил Кашадских. Он позвонил спасателям, после чего отправился помогать ребёнку. Вместе с Балыбердиным он вытащил мальчика на берег.

Ранее сообщалось, что жителя Томска Олима Акпарова наградили медалью МЧС России за спасение в июле 2021 года девочки из реки Томь в районе села Тахтамышева.