Автоэксперт Мартыненко дал рекомендации по выбору подержанной машины

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко дал рекомендации по выбору подержанной машины.

В беседе с Nation News он посоветовал, прежде всего, определиться, какой автомобиль предполагается купить — с механической или автоматической коробкой передач.

«И вот здесь нужно обратить внимание, если вы выбираете машину с вариатором, вы не почувствуете никаких переключений. Машина, условно, как троллейбус, очень мягко набирает скорость, и это считается нормальной работой вариатора. Если вы почувствуете какие-то рывки или некорректное переключение, то стоит отказаться от дальнейшего просмотра автомобиля», — сообщил Мартыненко.

По его словам, в случае с обычной коробкой передач могут быть мягкие толчки, что говорит о нормальной работе трансмиссии.

«Если вы добавляете газ, а машина очень долго переключается, то это говорит о некорректной работе автоматической коробки передач. Если вариатор бесступенчато переключается, то автомат — лёгкими, мягкими подёргиваниями», — уточнил эксперт.

Он также посоветовал взять с собой на осмотр машины друга, который посмотрит, что происходит при резком нажатии педали газа.

«Никакого дыма не должно быть, на это нужно обратить внимание», — предупредил Мартыненко.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.