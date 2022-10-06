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Профессор Сафонов прокомментировал снижение цен на аренду однокомнатных квартир

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Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал снижение цен на аренду однокомнатных квартир.
Профессор Сафонов прокомментировал снижение цен на аренду однокомнатных квартир
  • РИА Новости

«Снижение цен аренды однокомнатных квартир — это результат экономии расходов. Студенты и молодые люди, приезжающие на учёбу и работу в города, сейчас стараются сократить расходы и предпочитают арендовать квартиры на паях», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, некоторые молодые арендаторы приняли решение о переезде.

Как считает Сафонов, в таких условиях данный сегмент продолжит снижать цены, а рост возможен только в следующем году.

Также стало известно, что в Нижегородской области утвердили программу льготной ипотеки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на постановление регионального правительства, опубликованное на сайте правовой информации.

Программа будет действовать с 2022 по 2042 годы. Такую ипотеку смогут получить 12 категорий граждан.

На реализацию программы планируют направить 3,7 млрд рублей, из них 62 млн будет выделено уже в 2022 году.

Ранее эксперт по недвижимости Никита Журавлёв дал прогноз по ценам на недвижимость в ближайшие месяцы.

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