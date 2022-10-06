Подмосковные предприниматели получили микрозаймы почти на 660 млн рублей с начала года

Фонд микрофинансирования Московской области выдал малому и среднему бизнесу более 360 микрозаймов с начала 2022 года. Общая сумма кредитов — 658,6 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье работает 11 программ льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Наибольшее число микрозаймов выдано по программе «Приоритетный», по которой заключён 91 договор займа на сумму более 241,7 млн рублей», — заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Самозанятые в 2022 году получили 73 льготных кредита на 32,2 млн рублей. Для них предусмотрена отдельная программа.

Ранее НСН сообщала, что в Москве оборот предприятий торговли и услуг превысил 11 трлн рублей за восемь месяцев.