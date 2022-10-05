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Доцент Бухаленкова рассказала о способных затормозить развитие ребёнка факторах

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Доцент факультета психологии МГУ им. Ломоносова Дарья Бухаленкова рассказала о факторах, способных затормозить развитие у детей.
Доцент Бухаленкова рассказала о способных затормозить развитие ребёнка факторах
  • Gettyimages.ru

В беседе со «Взглядом» она сообщила, что в домашней среде это могут быть ошибочные убеждения родителей относительно того, каких принципов стоит придерживаться в общении с ребёнком.

Например, некоторые считают, что нельзя уделять детям много внимания, чтобы они не выросли избалованными.

Говоря о взаимодействии детей с взрослыми вне дома, эксперт упомянула об особенностях поведения воспитателей в детских садах. Здесь больше значение имеет, в частности, качество общения преподавателя с детьми.

Наиболее благоприятными для эмоционального развития детей являются эмоциональная вовлечённость, доброжелательность и теплота педагога. 

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или другое учебное заведение.

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