В Москве рассказали о связанных с защитой окружающей среды сервисах

В Москве работают сервисы, связанные с защитой окружающей среды. Воспользоваться ими могут все желающие.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Один из проектов — «Наше дерево». К участию приглашаются пары, у которых недавно родился ребёнок. Они могут оставить заявку на странице сервиса и получить саженец для посадки в одном из городских парков.

Ещё один сервис — «Передача показаний счётчиков воды и тепла», который позволяет сравнить уровень потребления ресурса со средним по городу и узнать о способах экономии.

Также в Москве работает сервис «Вывоз ненужных вещей», благодаря которому можно экологично избавиться от старой бытовой техники, мебели, двери или автомобиля.

Кроме того, есть сервис, позволяющий узнать о состоянии воздуха в той или иной части столицы. Он доступен на сайте Мосэкомониторинга.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе работ по очистке лесных территорий.