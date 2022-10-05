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Президент РАО Васильева прокомментировала ситуацию с педагогическим образованием

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Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с педагогическим образованием.
Президент РАО Васильева прокомментировала ситуацию с педагогическим образованием
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в последние годы сложилась непростая ситуация с нехваткой высококвалифицированных специалистов в области методики преподавания важнейших для государства предметов.

«Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителей», — отметила Васильева.

По её словам, в 2022 году в 1,5 раза выросло число поданных заявлений на педагогические направления и специальности.

«В октябре 2022 года мы вместе с Общероссийским профсоюзом образования открываем научную лабораторию. Ключевой темой для изучения в этой лаборатории станут условия труда учителя», — сообщила президент РАО.

Она добавила, что в том числе планируется обратиться к вопросу снижения бюрократической нагрузки на учителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.

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