К нацпроекту «Производительность труда» присоединились две московские торговые компании

К национальному проекту «Производительность труда» присоединились две московские торговые компании.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития.

Так, торговый дом стройматериалов «Галерея» за шесть месяцев участия в нацпроекте планирует снизить незавершённое производство, повысить выработку на 30%, а также оптимизировать работу склада.

Розничная сеть магазинов «Икорный», со своей стороны, намерена за полгода нарастить объёмы поставок продукции в свои магазины, расширить торговую сеть и развить франшизу.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в столице с 2021 года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Промышленный форум в среду, 12 октября, начнёт работу в Ижевске.