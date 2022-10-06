Россияне рассказали, как оценивают качество сотовой связи и мобильного интернета в стране

Россияне в ходе опроса рассказали, как оценивают качество сотовой связи и мобильного интернета как в квартирах, так и во время поездок по стране.

Так, в квартире большинство россиян довольны скоростью соединения, дозвоном (87%), качеством голосового соединения, отсутствием шумов, задержек звука (86%), устойчивостью соединения, отсутствием сбоев или сбросов звонка (83%), скоростью передачи и приёма смс-сообщений (90%).

Кроме того, как свидетельствуют результаты НАФИ, удовлетворённость качеством сотовой связи на федеральных трассах также довольно высокая. Так, 72% россиян довольны качеством голосового соединения, отсутствием шумов, задержек звука, 70% — скоростью передачи и приёма смс-cообщений, 67% — скоростью соединения, дозвоном, 63% — устойчивостью соединения, отсутствием сбоев звонка.

Оценивая качество мобильного интернета в квартире, наибольшую удовлетворённость россияне отмечают при совершении звонков и отправке сообщений через мессенджеры (86%).

Также высокая степень удовлетворённости отмечается во время использования социальных сетей (82%), пользования онлайн-картами (81%), прослушивания аудиоконтента и просмотра страниц в браузере (по 80%). Об устойчивости соединения и отсутствии сбоев заявляют 80% россиян. В меньшей степени россияне удовлетворены скоростью соединения при работе в мобильных приложениях (79%) и качеством интернета при просмотре видео онлайн (76%).

На трассах лучше всего, как считают респонденты, мобильный интернет работает во время пользования навигатором (73% довольны и не замечали проблем), а также при совершении звонков и обмене сообщениями в мессенджерах (64%).

Более половины россиян отмечают хорошее качество интернета при использовании социальных сетей (58%), во время прослушивания аудио на стриминговых площадках (55%), при работе с мобильными приложениями (54%) и при просмотре страниц в браузере (53%).

Хуже, по мнению 47% опрошенных, мобильный интернет работает при онлайн-просмотре видеоконтента.