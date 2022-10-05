РИА Новости: бывший ректор ВГИКа Новиков скончался в Москве

Бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Александр Новиков скончался в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

По данным источника, Новиков покончил с собой. Тело мужчины обнаружила его супруга на лестничной клетке в доме на западе столицы. Правоохранительные органы организовали доследственную проверку в связи с произошедшим.