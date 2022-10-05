военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РИА Новости: бывший ректор ВГИКа Новиков скончался в Москве

Короткая ссылка
Бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Александр Новиков скончался в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: бывший ректор ВГИКа Новиков скончался в Москве
  • РИА Новости

По данным источника, Новиков покончил с собой.

Тело мужчины обнаружила его супруга на лестничной клетке в доме на западе столицы.

Правоохранительные органы организовали доследственную проверку в связи с произошедшим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить