РИА Новости: бывший ректор ВГИКа Новиков скончался в Москве
Бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Александр Новиков скончался в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
- РИА Новости
По данным источника, Новиков покончил с собой.
Тело мужчины обнаружила его супруга на лестничной клетке в доме на западе столицы.
Правоохранительные органы организовали доследственную проверку в связи с произошедшим.
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