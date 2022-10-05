военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Русское Радио» организовало акцию в поддержку людей с ДЦП

Короткая ссылка
«Русское Радио» организовало акцию, приуроченную ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается 5 октября.
«Русское Радио» организовало акцию в поддержку людей с ДЦП
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

В частности, изменён внешний вид слогана радиостанции «Всё будет хорошо!», а ведущие, в том числе Полина Жукова, Антон Юрьев, Андрей Макеев и Алла Довлатова, наденут свитшоты с девизом, написанным «доброшрифтом» — шрифтом, который создали дети с детским церебральным параличом.

Кроме того, все соцсети «Русского Радио» сменят традиционный шрифт девиза на «доброшрифт». Также радиостанция опубликует короткие видеосюжеты на тему: «Что значит делать добрые дела».

«Считаю, что «Доброшрифт» — по-настоящему добрый проект. И мы рады, что в этом году фирменный девиз «Русского Радио» «Всё будет хорошо!» отразит нашу позицию», — заявил главный редактор радиостанции Владимир Борисов.

По его словам, проблема ДЦП должна широко освещаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить