«Русское Радио» организовало акцию в поддержку людей с ДЦП
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».
В частности, изменён внешний вид слогана радиостанции «Всё будет хорошо!», а ведущие, в том числе Полина Жукова, Антон Юрьев, Андрей Макеев и Алла Довлатова, наденут свитшоты с девизом, написанным «доброшрифтом» — шрифтом, который создали дети с детским церебральным параличом.
Кроме того, все соцсети «Русского Радио» сменят традиционный шрифт девиза на «доброшрифт». Также радиостанция опубликует короткие видеосюжеты на тему: «Что значит делать добрые дела».
«Считаю, что «Доброшрифт» — по-настоящему добрый проект. И мы рады, что в этом году фирменный девиз «Русского Радио» «Всё будет хорошо!» отразит нашу позицию», — заявил главный редактор радиостанции Владимир Борисов.
По его словам, проблема ДЦП должна широко освещаться.