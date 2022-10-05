«Русское Радио» организовало акцию в поддержку людей с ДЦП

«Русское Радио» организовало акцию, приуроченную ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается 5 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

В частности, изменён внешний вид слогана радиостанции «Всё будет хорошо!», а ведущие, в том числе Полина Жукова, Антон Юрьев, Андрей Макеев и Алла Довлатова, наденут свитшоты с девизом, написанным «доброшрифтом» — шрифтом, который создали дети с детским церебральным параличом.

Кроме того, все соцсети «Русского Радио» сменят традиционный шрифт девиза на «доброшрифт». Также радиостанция опубликует короткие видеосюжеты на тему: «Что значит делать добрые дела».

«Считаю, что «Доброшрифт» — по-настоящему добрый проект. И мы рады, что в этом году фирменный девиз «Русского Радио» «Всё будет хорошо!» отразит нашу позицию», — заявил главный редактор радиостанции Владимир Борисов.

По его словам, проблема ДЦП должна широко освещаться.