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Сестра «стыдящегося быть русским» экс-издателя «Медузы» получила госконтракт

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Анна Красильщик, сестра бывшего издателя «Медузы»* и экс-главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика, заявившего после начала СВО, что ему стыдно быть русским, а также что русские «провалились как нация», выиграла тендер Хабаровского краевого Театра кукол. Соответствующий контракт размещён на сайте госзакупок.
Сестра «стыдящегося быть русским» экс-издателя «Медузы» получила госконтракт
  • РИА Новости

Анна Красильщик владеет редакторским бюро TXT, которое занимается копирайтингом, переводом и редактурой текстов. Согласно опубликованному в августе техническому заданию, исполнитель госконтракта за 36 тыс. рублей должен перевести с итальянского на русский язык повесть Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» и адаптировать текст под пьесу.

Экс-издатель «Медузы» уехал из России после начала СВО. За границей регулярно выступал как критик российских властей и русских как нации, которая, по его мнению, «провалилась», допустив спецоперацию на Украине.

В июле МВД России объявило Илью Красильщика в розыск по статье Уголовного кодекса.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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