Сестра «стыдящегося быть русским» экс-издателя «Медузы» получила госконтракт
- РИА Новости
Анна Красильщик владеет редакторским бюро TXT, которое занимается копирайтингом, переводом и редактурой текстов. Согласно опубликованному в августе техническому заданию, исполнитель госконтракта за 36 тыс. рублей должен перевести с итальянского на русский язык повесть Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» и адаптировать текст под пьесу.
Экс-издатель «Медузы» уехал из России после начала СВО. За границей регулярно выступал как критик российских властей и русских как нации, которая, по его мнению, «провалилась», допустив спецоперацию на Украине.
В июле МВД России объявило Илью Красильщика в розыск по статье Уголовного кодекса.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.