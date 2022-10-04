Суд приговорил экс-главу НПО Лавочкина Лемешевского к 7,5 годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил приговорить Лемешевского к семи годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей, Третьякова — к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей, Аверьянову — к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей», — сказала судья.
В 2018 году Следственный комитет обвинил в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его сообщников.
По данным правоохранителей, Лемешевский и глава юридического отдела предприятия Екатерина Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг.
Общий ущерб от действий злоумышленников за два года составил порядка 330 млн рублей.