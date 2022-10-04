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Суд приговорил экс-главу НПО Лавочкина Лемешевского к 7,5 годам колонии

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Химкинский городской суд Московской области приговорил к 7,5 годам колонии экс-гендиректора НПО им. С.А. Лавочкина Сергея Лемешевского. Также суд приговорил руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову к 6 годам колонии, а председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» адвоката Игоря Третьякова к 7 годам колонии по делу о хищении 330 млн рублей.
Суд приговорил экс-главу НПО Лавочкина Лемешевского к 7,5 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговорить Лемешевского к семи годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей, Третьякова — к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей, Аверьянову — к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей», — сказала судья.

В 2018 году Следственный комитет обвинил в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его сообщников.

По данным правоохранителей, Лемешевский и глава юридического отдела предприятия Екатерина Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг.

Общий ущерб от действий злоумышленников за два года составил порядка 330 млн рублей.

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