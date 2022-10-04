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Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт на службу в ФСБ

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о праве военнослужащих-срочников заключать контракт на службу в органах ФСБ России.
Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт на службу в ФСБ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Также указ разрешает заключать новый контракт о службе в СВР и ФСБ с гражданином, который проходил военную службу по контракту и достиг предельного возраста, однако является высококвалифицированным специалистом.

Ранее Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы.

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