Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт на службу в ФСБ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о праве военнослужащих-срочников заключать контракт на службу в органах ФСБ России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Также указ разрешает заключать новый контракт о службе в СВР и ФСБ с гражданином, который проходил военную службу по контракту и достиг предельного возраста, однако является высококвалифицированным специалистом.

Ранее Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы.