Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции
Совфед одобрил закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Совета Федерации.
Согласно документу предусматривается возможность приостановления вышеуказанными лицами своих обязательств по действующему кредитному договору.
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