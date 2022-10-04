Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции

Совфед одобрил закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте Совета Федерации. Согласно документу предусматривается возможность приостановления вышеуказанными лицами своих обязательств по действующему кредитному договору.