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В Приморье благоустроили 360 дворовых и общественных территорий

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В Приморском крае завершили благоустройство 286 дворовых и 74 общественных территорий. Работы в парках, скверах и пешеходных зонах проводились по трём программам.
В Приморье благоустроили 360 дворовых и общественных территорий
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Работы ведутся в том числе в рамках государственной краевой программы «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020—2027 годы.

«Благоустройство идёт по программе Минвостокразвития России «1 тыс. дворов Дальнего Востока», программе губернатора «1 тыс. дворов», нацпроекту «Жильё и городская среда». В рамках последнего в Приморье реконструировано 51 общественное пространство», — отметили сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.

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