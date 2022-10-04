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«Ъ» рассказал о временном росте предложения на вторичном рынке жилья в Москве

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В Москве на вторичном рынке жилья в первые дни после объявления в России частичной мобилизации в три раза возросло число предложений о срочной продаже квартир.
«Ъ» рассказал о временном росте предложения на вторичном рынке жилья в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шлому. 

Как пишет газета со ссылкой на участников рынка, на следующей неделе ситуация на рынке вторичного жилья «несколько стабилизировалась».

По словам Шломы, владельцы недвижимости в Москве для срочной продажи квартиры готовы делать дисконт в среднем 10—15%, максимум 20%.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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