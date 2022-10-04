«Ъ» рассказал о временном росте предложения на вторичном рынке жилья в Москве

В Москве на вторичном рынке жилья в первые дни после объявления в России частичной мобилизации в три раза возросло число предложений о срочной продаже квартир.

РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шлому. Как пишет газета со ссылкой на участников рынка, на следующей неделе ситуация на рынке вторичного жилья «несколько стабилизировалась». По словам Шломы, владельцы недвижимости в Москве для срочной продажи квартиры готовы делать дисконт в среднем 10—15%, максимум 20%. Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.