«Ъ» рассказал о временном росте предложения на вторичном рынке жилья в Москве
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шлому.
Как пишет газета со ссылкой на участников рынка, на следующей неделе ситуация на рынке вторичного жилья «несколько стабилизировалась».
По словам Шломы, владельцы недвижимости в Москве для срочной продажи квартиры готовы делать дисконт в среднем 10—15%, максимум 20%.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.