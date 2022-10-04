Работники культуры Приморья передали гумпомощь российским военным в зоне СВО

Министерство культуры и архивного дела Приморского края организовало сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).

РИА Новости