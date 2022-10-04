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Работники культуры Приморья передали гумпомощь российским военным в зоне СВО

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Министерство культуры и архивного дела Приморского края организовало сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).
Работники культуры Приморья передали гумпомощь российским военным в зоне СВО
  • РИА Новости

Собрано несколько тонн груза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства.

В акции приняли участие специалисты министерства, сотрудники краевых учреждений культуры, а также представители Торгово-промышленной палаты региона и краевого департамента по делам молодёжи.

Гуманитарный груз передали представителям командования 5-й Краснознамённой ордена Жукова общевойсковой армии для отправки военнослужащим.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.

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