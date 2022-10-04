Работники культуры Приморья передали гумпомощь российским военным в зоне СВО
- РИА Новости
Собрано несколько тонн груза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства.
В акции приняли участие специалисты министерства, сотрудники краевых учреждений культуры, а также представители Торгово-промышленной палаты региона и краевого департамента по делам молодёжи.
Гуманитарный груз передали представителям командования 5-й Краснознамённой ордена Жукова общевойсковой армии для отправки военнослужащим.
Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.