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Специалист по недвижимости Журавлёв посоветовал россиянам отложить продажу жилья

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Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв в беседе с радио «Комсомольская правда» ответил на вопрос, стоит ли в настоящее время продавать или покупать квартиры.
Специалист по недвижимости Журавлёв посоветовал россиянам отложить продажу жилья
  • РИА Новости

«Если у вас есть деньги, можно выгодно купить недвижимость: найти человека, который уезжает и даст хорошую скидку. Что касается вообще людей, которые хотели покупать, действительно, они отложили покупку. Они думают, что будут скидки и лучше подождать, а когда всё упадёт, войти в сделку. Они сейчас в режиме ожидания», — заявил Журавлёв.

По его мнению, продавать недвижимость в нестабильный период не стоит.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.

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