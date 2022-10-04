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В Рослесинфорге ожидают рекордного сбора грибов и ягод в России в этом году

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Глава Рослесинфорга Павел Чащин рассказал, что в этом году в России ожидается рекордный сбор ягод, грибов и других дикоросов. По предварительным данным, он может составить 27 тыс. т.
В Рослесинфорге ожидают рекордного сбора грибов и ягод в России в этом году
  • Gettyimages.ru

«В прошлом году был рекордный рост сборов дикоросов за 10 лет. Речь идёт о грибах, диких орехах, ягодах и разных лекарственных растениях. Рост у нас произошёл где-то на 48%, это практически 19 тыс. т по сравнению с 2020 годом. В этом году, по нашим прогнозам, опять будет увеличение, наверное где-то на 10 тыс. т. Это порядка 27 тыс. т ягод, грибов и так далее», — сказал Чащин в интервью «Российской газете».

По его словам, в России наблюдается рост спроса на экологически чистые продукты.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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