В Рослесинфорге ожидают рекордного сбора грибов и ягод в России в этом году
- Gettyimages.ru
«В прошлом году был рекордный рост сборов дикоросов за 10 лет. Речь идёт о грибах, диких орехах, ягодах и разных лекарственных растениях. Рост у нас произошёл где-то на 48%, это практически 19 тыс. т по сравнению с 2020 годом. В этом году, по нашим прогнозам, опять будет увеличение, наверное где-то на 10 тыс. т. Это порядка 27 тыс. т ягод, грибов и так далее», — сказал Чащин в интервью «Российской газете».
По его словам, в России наблюдается рост спроса на экологически чистые продукты.
Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.