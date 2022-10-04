РИА Новости: в дни референдума в ДНР применялись новейшие РЛС контрбатарейной борьбы

В дни референдума в Донецкой Народной Республике союзные силы применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в связке с новейшими РЛС работали гаубицы большой мощности 2С7М «Малка».

3 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район города.