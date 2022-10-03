Автоэксперт Мартыненко дал советы по безопасному вождению осенью

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко дал советы по безопасному вождению осенью.

«Если вы почувствовали, что на скорости ваш автомобиль как бы начинает плыть, во-первых, никогда не надо держать руль одной рукой, во-вторых, ни в коем случае не отпускать резко педаль газа. Можно немного приотпустить, убрать тягу, чтобы колёса стали вытеснять из-под себя воздух, за счёт этого автомобиль будет более устойчив», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, также не стоит прибегать к экстренному торможению.

Мартыненко посоветовал водителям, которые ездят на больших внедорожниках, не преодолевать воду «как на гонках».

Также рекомендуется соблюдать скоростной режим, по возможности ехать по правой полосе и держать дистанцию на дороге.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.