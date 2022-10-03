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В Подмосковье рассказали о ходе реализации ряда крупных дорожных проектов

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В Московской области рассказали о ходе реализации ряда крупных дорожных проектов.
В Подмосковье рассказали о ходе реализации ряда крупных дорожных проектов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас завершается активная фаза строительного сезона. До конца года мы должны были сдать ряд важных объектов. Доложите о ключевых из них», — заявил губернатор Андрей Воробьёв, обращаясь к министру транспорта региона Алексею Гержику.

Как отметил Гержик, проекты идут в строгом соответствии с графиком.

«В ноябре — открытие Лобненского шоссе, улицы Туполева и Мякининского шоссе. В декабре у нас открывается Северный обход Лобни», — сказал он.

По его словам, также строится сразу несколько надземных пешеходных переходов через железную дорогу.

«Неделю назад открыли в Химках. Сейчас в активной фазе работаем в Дедовске, а также уже начинаются работы в Люберцах и Раменском», — сообщил министр.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.

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