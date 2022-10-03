В Москве ещё 50 домов расселили по программе реновации

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Москве с июля по сентябрь 2022 года по программе реновации расселили 50 домов.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Больше всего на востоке Москвы — девять. В ТиНАО и ЮВАО — по восемь, на севере — семь, на юго-западе столицы в новые квартиры переехали жители шести домов», — уточнил Гаман.

Он подчеркнул, что в III квартале 2021 года было расселено 11 зданий, то есть в нынешнем году наблюдается почти пятикратный рост показателей.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.