В Москве ещё 50 домов расселили по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
«Больше всего на востоке Москвы — девять. В ТиНАО и ЮВАО — по восемь, на севере — семь, на юго-западе столицы в новые квартиры переехали жители шести домов», — уточнил Гаман.
Он подчеркнул, что в III квартале 2021 года было расселено 11 зданий, то есть в нынешнем году наблюдается почти пятикратный рост показателей.
Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.