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В Москве ещё 50 домов расселили по программе реновации

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Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Москве с июля по сентябрь 2022 года по программе реновации расселили 50 домов.
В Москве ещё 50 домов расселили по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Больше всего на востоке Москвы — девять. В ТиНАО и ЮВАО — по восемь, на севере — семь, на юго-западе столицы в новые квартиры переехали жители шести домов», — уточнил Гаман.

Он подчеркнул, что в III квартале 2021 года было расселено 11 зданий, то есть в нынешнем году наблюдается почти пятикратный рост показателей.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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