Юрист Кваша порекомендовал выбирать риелтора по рекомендации

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, как выбрать надёжного риелтора.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист посоветовал выбирать проверенных риелторов.

«Как правило, это лучше делать по личным рекомендациям друзей или знакомых. Также можно доверить одну из важнейших сделок в жизни риелтору с громким именем. Это поможет не попасться на удочку компаний-однодневок, которые предоставят услугу непрофессионально. В худшем случае человека могут обмануть, завладеть недвижимостью и денежными средствами», — отметил Кваша.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.