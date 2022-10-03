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Юрист Кваша порекомендовал выбирать риелтора по рекомендации

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Юрист Дмитрий Кваша рассказал, как выбрать надёжного риелтора.
Юрист Кваша порекомендовал выбирать риелтора по рекомендации
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист посоветовал выбирать проверенных риелторов.

«Как правило, это лучше делать по личным рекомендациям друзей или знакомых. Также можно доверить одну из важнейших сделок в жизни риелтору с громким именем. Это поможет не попасться на удочку компаний-однодневок, которые предоставят услугу непрофессионально. В худшем случае человека могут обмануть, завладеть недвижимостью и денежными средствами», — отметил Кваша.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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