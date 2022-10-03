В «Автостате» рассказали о динамике цен на подержанные легковые машины в России

Цена на подержанные легковые автомобили в России выросла в сентябре 2022 года почти на 12 тыс. рублей по сравнению с августом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Средняя стоимость легковой машины с пробегом в сентябре достигла 1 254 500 рублей. Относительно января 2022 года этот показатель вырос на 20%.

По сравнению с результатом годичной давности подержанные автомобили подорожали в 1,5 раза.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.