В «Автостате» рассказали о динамике цен на подержанные легковые машины в России
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Средняя стоимость легковой машины с пробегом в сентябре достигла 1 254 500 рублей. Относительно января 2022 года этот показатель вырос на 20%.
По сравнению с результатом годичной давности подержанные автомобили подорожали в 1,5 раза.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.