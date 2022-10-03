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Эксперт рынка недвижимости Летенков рассказал об особенностях сделок по генеральным доверенностям

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Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал об особенностях сделок по генеральным доверенностям.
Эксперт рынка недвижимости Летенков рассказал об особенностях сделок по генеральным доверенностям
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Как считает Летенков, такая сделка — рискованный процесс, особенно когда доверенность оформлена за пределами России. В частности, возможны заметное снижение цены и сложности при поиске покупателя.

В таких случаях рекомендуется обратиться к риелторам и юристам, которые могут в случае судебных разбирательств подготовить всё необходимое для защиты сделки.

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