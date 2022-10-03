Эксперт рынка недвижимости Летенков рассказал об особенностях сделок по генеральным доверенностям

Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал об особенностях сделок по генеральным доверенностям.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Как считает Летенков, такая сделка — рискованный процесс, особенно когда доверенность оформлена за пределами России. В частности, возможны заметное снижение цены и сложности при поиске покупателя.

В таких случаях рекомендуется обратиться к риелторам и юристам, которые могут в случае судебных разбирательств подготовить всё необходимое для защиты сделки.

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