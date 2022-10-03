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Эксперт Коваленко рассказала о перспективных IT-направлениях для детей

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Руководитель преподавания программ и эксперт в области профориентации образовательной компании Maximum Education Анастасия Коваленко рассказала о перспективных направлениях для детей.
Эксперт Коваленко рассказала о перспективных IT-направлениях для детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что если ребёнок интересуется гаджетами и играми, то начинать погружение в сферу информационных технологий можно с раннего возраста.

«Конечно, это не говорит о том, что ребёнок сразу начнёт писать свой код. В таком возрасте детей принято знакомить с тем, как создаются программы. А вот освоение сложных языков обычно происходит позже — с девяти-десяти лет», — сообщила эксперт.

Ещё одним популярным направлением она назвала 3D-моделирование.

Кроме того, считает Коваленко, полезным и увлекательным будет создание игр в Kodu — визуальной среде для создания трёхмерных пространств.

Для детей с пяти лет доступны занятия робототехникой, а детям с логическим типом мышления может подойти обучение по созданию сайтов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.

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