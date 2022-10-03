Автоэксперт Моржаретто рассказал о правилах вождения во время дождя

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о правилах вождения в дождливую погоду.

«Дождь создаёт риски во время вождения. Первый — плохая видимость, особенно если ливень. Поэтому важно держать дистанцию. Кроме того, нужно следить за скоростью — на мокром асфальте тормозной путь увеличивается, не нужно прижиматься к впереди идущей машине», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также у машины должны быть хорошие дворники, а в бачок лучше заливать уже не просто воду, а с незамерзайкой, так как по утрам могут быть лёгкие заморозки.

Как добавил Моржаретто, важно быть внимательными и из-за пешеходов, которые могут переходить дорогу в неположенных местах.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.