военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Моржаретто рассказал о правилах вождения во время дождя

Короткая ссылка
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о правилах вождения в дождливую погоду.
Автоэксперт Моржаретто рассказал о правилах вождения во время дождя
  • РИА Новости

«Дождь создаёт риски во время вождения. Первый — плохая видимость, особенно если ливень. Поэтому важно держать дистанцию. Кроме того, нужно следить за скоростью — на мокром асфальте тормозной путь увеличивается, не нужно прижиматься к впереди идущей машине», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также у машины должны быть хорошие дворники, а в бачок лучше заливать уже не просто воду, а с незамерзайкой, так как по утрам могут быть лёгкие заморозки.

Как добавил Моржаретто, важно быть внимательными и из-за пешеходов, которые могут переходить дорогу в неположенных местах.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить