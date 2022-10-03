В Новороссийске ликвидировали 122 боеприпаса военных лет

Водолазы Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю обнаружили в море крупный арсенал взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Специалисты идентифицировали снаряды как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, а также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 мм.

Спасатели обследовали свыше 6 тыс. кв. м морского дна, провели размывку грунта для доступа к боеприпасам. Всего обнаружили 122 снаряда. В их числе семь ручных гранат, 75 миномётных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.

Все боеприпасы ликвидированы.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.