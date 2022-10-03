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В столичном лесопарке «Кусково» обустроили девять игровых площадок для детей

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В рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.
В столичном лесопарке «Кусково» обустроили девять игровых площадок для детей
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

В парке создали площадки «Белкин двор», «Сад Жар-птицы», «Болото водяного», «Холм лешего», «Медвежья берлога» и другие — всего их девять. 

В парке установили комплексы с башенками, закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками, тоннелями. Также смонтировали батуты, тарзанки, качели, карусели, качалки на пружинках, интерактивные развивающие и музыкальные панели.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», стало известно, что в Сосенском построят пешеходный мост, чтобы горожане могли быстро добираться до станции метро «Прокшино» Сокольнической линии.

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