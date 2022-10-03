В Москве задержали подозреваемого в избиении пассажира метро из-за внешнего вида
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД.
В МВД сообщили, что на станции метро к 37-летнему мужчине подошёл неизвестный и начал «невнятно высказывать свои претензии к его внешнему виду».
Затем он нанёс потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами в область головы и тела, после чего скрылся с места конфликта.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Впоследствии был задержан 30-летний подозреваемый, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело по статье о побоях.
В июле в районе станции метро «Пролетарская» в Москве произошла массовая драка.