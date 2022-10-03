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Княжевская: число заявок в Москомархитектуру выросло на 16% за год

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Застройщики и девелоперы с начала 2022 года обратились в Москомархитектуру почти 40 тыс. раз, что на 16% превышает показатель за аналогичный период 2021-го, заявила глава комитета Юлиана Княжевская.
Княжевская: число заявок в Москомархитектуру выросло на 16% за год
  • РИА Новости

«Активность застройщиков в Москве растёт — об этом свидетельствует возросшее на 16% по сравнению с прошлым годом количество поступивших запросов на предоставление различных госуслуг в сфере строительства», — отметила Княжевская.

По её словам, за январь — август 2021 года таких обращений было 32,2 тыс., а за январь — август 2022-го — 38,2 тыс.

«Традиционно самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) — за ними обращались более 7,5 тыс. раз. Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески — всего чуть более 900 раз», — уточнила Княжевская.

Она добавила, что недавно комитет стал оказывать такую услугу, как согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Таких заявок поступило 17.

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