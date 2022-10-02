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В РКН сообщили, что ограничили доступ к сервису SoundCloud из-за фейков о спецоперации

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Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о ходе специальной военной операции.
В РКН сообщили, что ограничили доступ к сервису SoundCloud из-за фейков о спецоперации
  • Legion-Media

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке.

Ранее стало известно, что в России ограничили доступ к сайту музыкального сервиса SoundCloud.

В августе Роскомнадзор ограничил доступ к странице веб-сайта для распространения творческих произведений Patreon, а также к одной из страниц онлайн-платформы Grammarly.

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