Депутат Госдумы Бахарев заявил, что процесс воссоединения русских земель ещё не завершён

Депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что процесс воссоединения исторических русских земель ещё не завершён.

«Уверен, что принятие четырёх новых регионов — не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель», — приводит его слова РИА Новости.

Бахарев отметил, что в основе вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России лежит процесс воссоединения русского народа.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.