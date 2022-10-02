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Депутат Госдумы Бахарев заявил, что процесс воссоединения русских земель ещё не завершён

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Депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что процесс воссоединения исторических русских земель ещё не завершён.
Депутат Госдумы Бахарев заявил, что процесс воссоединения русских земель ещё не завершён
  • РИА Новости

«Уверен, что принятие четырёх новых регионов — не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель», — приводит его слова РИА Новости.

Бахарев отметил, что в основе вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России лежит процесс воссоединения русского народа.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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