Попова сообщила о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в России

В России вторую неделю подряд снижается заболеваемость COVID-19 и другими респираторными инфекциями, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в этом сезоне коронавирус ведёт себя как привычные респираторные сезонные вирусы.

«Каждый год 1 сентября собираются коллективы... и это каждый год вызывает определённый подъём первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости», — цитирует Попову ТАСС.

За сутки в России были госпитализированы 2644 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 2723 пациента с COVID-19.

Всего выявлено 33 186 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее зафиксировали 37 286 пациентов с коронавирусом.