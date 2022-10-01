В Росавиации заявили, что Россия остаётся членом ИКАО и продолжит работу в организации

Россия остаётся полноправным членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, а решение о неизбрании в Совет является политическим, заявили в Росавиации.

«На выборах в Совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило Российской Федерации быть избранной членом Совета по первой группе государств ИКАО», — говорится в релизе.

Между тем, согласно правилам организации, при неизбрании 11-го члена Совета требуется переголосование, в чём российской стороне было отказано.

«Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер. Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всём мире», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия не переизбралась в Совет ИКАО.