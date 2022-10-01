Шойгу: перенос осеннего призыва не повлияет на сроки возвращения из армии уже отслуживших
- РИА Новости
«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется», — приводит слова министра РИА Новости.
Шойгу подчеркнул, что возвращение из армии отслуживших начнётся 1 октября.
По его словам, перенос осеннего призыва связан с высокой загруженностью военкоматов, чтобы избежать различного рода накладок и ошибок.
«А что касается демобилизации, тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — заключил Шойгу.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу в армию.
Призыв будет осуществлён с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.