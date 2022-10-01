МИД России: ограничительные меры ЕС наносят серьёзный ущерб взаимодействию России и Кипра

В Министерстве иностранных дел России заявили, что ограничительные меры Евросоюза наносят серьёзный ущерб взаимодействию России и Кипра.

«В настоящее время незаконные ограничительные меры ЕС в отношении России наносят нашему взаимодействию серьёзный ущерб», — говорится в сообщении МИД России в связи с Днём независимости Республики Кипр.

Ведомство выразило надежду, что «давние узы дружбы при наличии обоюдной воли позволят сберечь накопленный потенциал отношений».

12 сентября президент России Владимир Путин назначил послом на Кипре Мурата Зязикова, освободив при этом от должности Станислава Осадчего.

20 августа постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу выразил мнение, что запрет на выдачу виз россиянам нанесёт ущерб русским общинам в Евросоюзе.