КПРФ сообщила о задержании главы фракции коммунистов в Мосгордуме Зубрилина

КПРФ сообщила, что в московском метро был задержан глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По данным пресс-службы партии, Зубрилина задержали, когда он ехал в метро после акции в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

В партии заявили, что Зубрилина остановили на станции метрополитена «Охотный Ряд».

«Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Москве прошёл праздничный митинг-концерт, посвящённый итогам референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. RT вёл прямую трансляцию.