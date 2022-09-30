КПРФ сообщила о задержании главы фракции коммунистов в Мосгордуме Зубрилина
- РИА Новости
По данным пресс-службы партии, Зубрилина задержали, когда он ехал в метро после акции в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.
В партии заявили, что Зубрилина остановили на станции метрополитена «Охотный Ряд».
«Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в Москве прошёл праздничный митинг-концерт, посвящённый итогам референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. RT вёл прямую трансляцию.