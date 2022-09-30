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Генпрокуратура поручила проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных

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Генпрокуратура России поручила проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных.
Генпрокуратура поручила проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных
  • РИА Новости

Проверка организована совместно с ФАС России и Минпромторгом.

«Прокурорам регионов поручено проверить на местах наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что ФАС попросила Яндекс, OZON и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объёмов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе — сентябре 2022 года.

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